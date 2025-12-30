terça-feira, 30/12/2025

Universidades engajam favelas no combate à crise climática

Três universidades brasileiras, em parceria com a Universidade de Glasgow, lançaram o projeto Pacha, que busca estudar os efeitos das mudanças climáticas em favelas de Natal, Curitiba e Niterói. A iniciativa prevê a participação direta de moradores como pesquisadores comunitários, promovendo a cocriação de dados e soluções adaptadas à realidade local. Com financiamento de mais de R$ 14 milhões da fundação britânica Wellcome Trust, o projeto visa gerar evidências que subsidiem políticas públicas mais inclusivas. A pesquisa observará desigualdades sociais e ambientais, registrando impactos de enchentes, ondas de calor e deslizamentos.

Além disso, serão oferecidas bolsas de doutorado, pós-doutorado e para moradores das comunidades. Cada seis meses, resultados parciais serão apresentados às populações locais, garantindo transparência e aprendizado mútuo. O Pacha também pretende desenvolver indicadores comunitários que reflitam as capacidades já existentes nas favelas. A expectativa é que, ao final de 2027, o estudo ofereça um diagnóstico detalhado para apoiar políticas climáticas e sociais.

A participação ativa da população fortalece a resiliência comunitária frente às mudanças do clima.

