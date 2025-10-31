Uber: Passageiras de Campo Grande já poderão ativar preferência por motoristas mulheres

As passageiras que utilizam o serviço da Uber na capital já poderão testar a nova funcionalidade do aplicativo que permite escolher a preferência do gênero do motorista na hora da corrida. Até então, apenas as motoristas tinham a opção de configurar o aplicativo para receber mulheres por meio da plataforma U-Elas, mas um novo projeto piloto da Uber permitirá a opção de escolha de ambas as partes.

O programa será testado gradativamente nas cidades de Piracicaba, Uberlândia, Curitiba, Campinas, São José dos Campos, Ribeirão Preto e Campo Grande. O novo programa terá três funcionalidades. O “Reserve Mulheres Motoristas”, onde as usuárias poderão reservar corridas com a antecedência mínima de 30 minutos, com outras mulheres; O “Preferência das Mulheres”, onde as usuárias poderão ativar a preferência por uma motorista mulher nas suas configurações de Perfil (esta função prioriza motoristas mulheres na solicitação das viagens de Uber X, mas não garante que essa viagem será necessariamente feita por uma motorista mulher. E a função “Mulheres Motoristas”, onde o aplicativo tentará parear a viagem com uma motorista mulher, e se o tempo de espera for muito longo, o aplicativo perguntará à usuária se ela deseja continuar aguardando ou se prefere redirecionar a viagem para o motorista mais próximo.

As duas primeiras modalidades já estão disponíveis na capital. A terceira ainda só está disponível em caráter de teste em Piracicaba. A Uber espera que essas novas funções atue beneficiando as duas pontas da cadeia: as motoristas mulheres, que se sentem mais seguras ao transportar mulheres, e as passageiras, que também reclamavam de não poder fazer esse tipo de escolha na hora da viagem. A Uber acolheu a sugestão e melhorou o aplicativo, mostrando que a opinião delas é muito importante para a empresa.