TRÊS LAGOAS: Obras de drenagem e asfalto seguem em ritmo acelerado no Distrito do Arapuá

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), segue com as obras de implantação de drenagem e asfalto no Distrito do Arapuá.

O projeto contempla a pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), drenagem subterrânea com tubos de concreto, meio-fio com sarjeta (drenagem superficial), além da construção de passeios acessíveis nas esquinas e sinalização horizontal e vertical com placas de orientação e advertência.

Com investimentos 100% municipais, a obra está sendo executada pela empresa SESP Serviços Especializados LTDA e prevê a implantação de 2.147 metros de rede de drenagem e 25.389,14 m² de pavimentação, totalizando um investimento de R$ 5.741.370,27.