TRÊS LAGOAS: Balneário Municipal segue aberto, mas com áreas interditadas

O Balneário Municipal de Três Lagoas permanece aberto para lazer neste fim de semana, mas com algumas áreas interditadas devido às reformas em andamento. A Prefeitura, por meio da SEDECT, está realizando obras de ampliação e requalificação, incluindo a reforma da marina. O projeto visa melhorar a infraestrutura e segurança do local, com conclusão prevista para junho de 2025. A Prefeitura pede que os visitantes respeitem as áreas isoladas para garantir a segurança de todos.