Transporte público tem operação especial no feriado de Corpus Christi  

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Quem utiliza o transporte coletivo em Campo Grande deve ficar atento às alterações na circulação dos ônibus durante o feriado de Corpus Christi. Para atender a demanda dos passageiros nos dias 4 e 5 de junho, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) preparou uma operação especial com mudanças nos horários das linhas e monitoramento reforçado nos terminais da cidade.  

Na quinta-feira (4), feriado de Corpus Christi, todas as linhas irão operar com os mesmos horários praticados aos sábados. Na prática, isso significa que os ônibus circularão com a programação normalmente utilizada nos fins de semana.  

Já na sexta-feira (5), o sistema funcionará em operação especial, com redução da frota em razão da diminuição do fluxo de passageiros esperada para o ponto facultativo. As linhas 244, 322, 418, 419, 422 e 424, que atendem regiões industriais, manterão operação específica para garantir o deslocamento dos trabalhadores que estarão em atividade.  

Para atender eventuais aumentos na demanda, quatro veículos ficarão de prontidão nos terminais Guaicurus, Morenão, Bandeirantes, Aero Rancho, Júlio de Castilho, General Osório, Nova Bahia e Hércules Maymone, das 5h às 19h. Dois desses veículos já fazem parte da operação diária e outros dois serão disponibilizados exclusivamente para o período do feriado.  

O Consórcio Guaicurus e a Agetran acompanharão a movimentação de passageiros em tempo real e poderão realizar ajustes na operação, com ampliação da oferta de ônibus sempre que houver necessidade.  

A orientação é que os usuários programem os deslocamentos com antecedência e consultem os horários das linhas antes de sair de casa. 

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