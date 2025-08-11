terça-feira, 12/08/2025

Atacante expulso por urinar em garrafa na semifinal do Catarinense B

Lucas Souza, do Metropolitano, foi flagrado pelo quarto árbitro e recebeu cartão vermelho durante empate contra Carlos Renaux.

Publicado por Milton
Flagrante da expulsão de Lucas Souza por urinar em garrafa durante a semifinal do Catarinense B. Foto: Reprodução/FCF TV

Em um episódio incomum e polêmico nas semifinais da Série B do Campeonato Catarinense, o atacante Lucas Souza, do Metropolitano, foi expulso aos 17 minutos do segundo tempo no banco de reservas. O quarto árbitro, Ruan Alessandro Kanitz, flagrou o jogador urinando em uma garrafa plástica durante o jogo contra o Carlos Renaux, realizado no Estádio Sesi, em Blumenau. Após o flagrante, o árbitro principal Adriano Roberto de Souza aplicou a expulsão direta.

Segundo o relato da súmula, Lucas Souza deixou o campo normalmente após a expulsão. O atacante de 31 anos, que chegou ao Metropolitano em maio vindo do Guarany de Bagé, participou de sete jogos na competição até o momento, sem marcar gols ou dar assistências.

O Metropolitano, conhecido por sua média de público surpreendente na Série B nacional, encerrou a primeira fase do estadual na quarta colocação, três pontos atrás do líder Blumenau. A partida terminou em 1 a 1, e o jogo de volta acontece no próximo sábado, às 19h, no Augusto Bauer, em Brusque.

O episódio ganhou repercussão nas redes sociais, gerando debate sobre o comportamento dos atletas fora de campo e a conduta esperada durante competições oficiais.

