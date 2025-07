Tiroteio em Capitán Bado deixa dois mortos e veículos incendiados

Um tiroteio na manhã desta terça-feira (15), no bairro San Roque, em Capitán Bado, resultou na morte de duas pessoas e na queima de dois veículos. O confronto aconteceu por volta do meio-dia, no cruzamento das ruas Palma e General Díaz. As vítimas foram identificadas como Alxi Javier Escurra Rodríguez, 25, e Sebastián González Espínola, 37.

O episódio teria começado como um confronto armado, mas as motivações ainda são desconhecidas. Durante o tiroteio, um carro e uma caminhonete foram incendiados, ficando completamente destruídos pelas chamas.

Bombeiros voluntários agiram rapidamente para controlar o fogo, enquanto equipes do Ministério Público iniciaram as investigações para esclarecer os fatos. A Polícia Civil da região trabalha para identificar os responsáveis e entender o que motivou a violência.

O incidente causou apreensão entre os moradores, que viviam um período de relativa calmaria. As autoridades reforçam o compromisso de garantir a segurança na região e pedem colaboração da população para fornecer informações.