Suplementos irregulares são proibidos pela Anvisa

Uma ação da Anvisa determinou a apreensão imediata de suplementos alimentares irregulares, entre eles Prosatril, Erenobis e Óliver Turbo. Os produtos não possuem registro, notificação ou cadastro junto à agência, tornando sua comercialização e consumo proibidos.

O Erenobis contém a planta ora-pro-nóbis, cuja utilização em suplementos foi proibida em abril deste ano por falta de comprovação de eficácia e segurança. Já o Prosatril e o Óliver Turbo também não possuem registros válidos e foram incluídos na mesma ação fiscal.

As empresas responsáveis pelos produtos devem suspender imediatamente todas as atividades relacionadas à fabricação, importação, distribuição e divulgação. O consumidor é orientado a não utilizar os suplementos e a descartar qualquer item já adquirido. A medida visa proteger a saúde pública e garantir o cumprimento da legislação sanitária vigente.