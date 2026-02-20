sábado, 21/02/2026

Soraya Thronicke avalia filiação ao PSB

Possível ‘dobradinha’ com Vander Loubet ao Senado

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Gil Ferreira/SRI-PR

Senadora busca espaço para reeleição em Mato Grosso do Sul e se aproxima do governo Lula

A senadora Soraya Thronicke (Podemos) avalia filiar-se ao PSB como estratégia para disputar a reeleição ao Senado por Mato Grosso do Sul, o que poderia resultar em uma ‘dobradinha’ com o deputado Vander Loubet (PT-MS). Eleita na onda bolsonarista, Soraya rompeu com o clã Bolsonaro e aproximou-se do governo Lula, tanto em pautas no Congresso quanto na linha ideológica.

Recentemente, ela se reuniu com a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, em agenda articulada por Vander. Em entrevista ao Brasil 247, a senadora afirmou que sua filiação ao PSB estava “encaminhada”, mas a assessoria esclareceu ao Jornal Midiamax que ainda não há decisão tomada. Soraya mantém diálogo com lideranças sobre possíveis filiações e afirma que qualquer definição ocorrerá no momento oportuno.

A movimentação indica tentativa de ampliar alianças regionais e garantir competitividade eleitoral em 2026, enquanto ajusta sua estratégia política em Mato Grosso do Sul.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

