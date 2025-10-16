sexta-feira, 17/10/2025

SIDROLÂNDIA: Sala da cidadania facilita o acesso da população rural aos serviços do Incra.

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Sidrolândia, em parceria com o Governo Federal e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), mantém em funcionamento a Sala da Cidadania, um espaço fundamental para o atendimento aos agricultores familiares e beneficiários da reforma agrária do município.

O local tem como finalidade aproximar os serviços públicos da população rural, garantindo mais agilidade, transparência e acesso às políticas voltadas ao desenvolvimento do campo. Por meio dessa estrutura, os produtores podem resolver pendências, atualizar cadastros e obter informações sem precisar se deslocar até a superintendência regional do Incra, em Campo Grande.

Instalada na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semaa), na rua Hermenegildo Tognon, nº 134, a Sala da Cidadania atua como um ponto de integração entre o município e o Incra, oferecendo atendimento técnico e orientação personalizada aos moradores da zona rural.

Serviços oferecidos

O espaço disponibiliza uma série de serviços voltados à regularização fundiária, reforma agrária e gestão de imóveis rurais, entre eles:

Emissão de Contrato de Concessão de Uso (CCU);

Emissão de Certidão de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR);

Renegociação de dívidas de assentados;

Orientações sobre pagamento de títulos de domínio;

Emissão de boletos de parcelas de títulos;

Informações sobre programas de crédito e infraestrutura rural;

Atendimento e orientação sobre regularização fundiária e documentação de ocupantes de lotes de assentamentos.

Principais demandas atendidas

Entre as demandas mais frequentes da Sala da Cidadania estão:

Regularização de lotes e documentos de assentamentos;

Solicitação de títulos de domínio;

Emissão de boletos de pagamento de títulos;

Liberação de cláusulas resolutivas de beneficiários da reforma agrária;

Esclarecimentos sobre programas de crédito rural;

Apoio para acesso a políticas públicas e linhas de crédito voltadas à agricultura familiar.

Essas demandas refletem a importância da Sala da Cidadania como ponte entre o Incra e os produtores rurais, garantindo um atendimento mais ágil, acessível e humanizado.

A Prefeitura, por meio da Semaa, segue comprometida em fortalecer o atendimento à população rural, ampliando o acesso às políticas públicas e contribuindo para o desenvolvimento sustentável e social no campo.

Anota aí

A Sala da Cidadania está localizada na Semaa e atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

Rua: Hermenegildo Tognon, 134, centro.

Telefone: (67) 99665-3312.

Email: meioambiente@sidrolandia.ms.gov.br

CATEGORIAS:
GERAL

