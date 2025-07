SIDROLÂNDIA: Feira do Brizola celebra 12 anos com cultura, música e participação da comunidade.

O 12º aniversário da Feira do Brizola, celebrado no dia 19 de julho, reuniu tradição, cultura e calor humano. Com uma programação cultural vibrante, o evento celebrou mais de uma década de história, reafirmando a feira como um importante símbolo de identidade, trabalho e pertencimento para o povo de Sidrolândia.

Realizada na Rua Distrito Federal, a comemoração contou com apresentações que valorizaram a cultura local e emocionaram o público. A tarde teve início com a energia contagiante da capoeira do projeto Atleta do Bem, seguida pela apresentação cheia de alegria e vitalidade da Terceira Idade. Na sequência, a Invernada Artística do CTG emocionou o público ao levar ao palco a força da tradição gaúcha.

A programação cultural também contou com a participação da Coordenadoria da Mulher, que apresentou uma encenação com teatro e dança, abordando de forma sensível e impactante o tema do combate à violência contra a mulher.

Encerrando a noite com muita animação, a dupla Gilmar e Marcelo subiu ao palco com um show sertanejo que embalou feirantes, visitantes e toda a comunidade presente.

Além das atrações culturais, também aconteceu sorteio de mais de 40 brindes para os feirantes, como forma de reconhecimento pelo trabalho que desenvolvem semanalmente e pela dedicação à construção coletiva da feira ao longo dos anos.

Comunicação da Prefeitura de Sidrolândia

Atualmente, a Feira do Brizola conta com cerca de 50 feirantes, que levam à população produtos frescos, artesanato, gastronomia local e muito mais. A feirante Neli Soares, de 53 anos, moradora do lote 25 no Assentamento Geraldo Garcia, compartilhou sua experiência com emoção. “Há 12 anos, a feira representa a fonte de renda da minha família. Essa celebração foi a melhor de todas até agora”, disse ela.

Para a Prefeitura de Sidrolândia, que promoveu a celebração por meio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SEMAA), juntamente com a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura (SETESC) e a Coordenadoria da Mulher, reconhecer a trajetória da Feira do Brizola é valorizar o esforço coletivo de feirantes, artistas e moradores, que, ao longo dos anos, transformaram o espaço em um verdadeiro ponto de encontro cultural e social.

A Feira do Brizola é muito mais que um espaço comercial, é tradição viva. E seus 12 anos refletem o carinho e a dedicação de todos que constroem esse ambiente de trocas, sabores e memórias, toda semana, em Sidrolândia.