Sidrolândia é reconhecida como gestão inovadora em congresso Paranaense de cidades digitais e inteligentes

Sidrolândia recebeu reconhecimento de Gestão Inovadora durante o 10.º Congresso Paranaense de Cidades Digitais e Inteligentes, realizado nos dias 23 e 24 de outubro no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais (PR). O evento, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), em parceria com a Prefeitura local, conta com o apoio da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), da Associação dos Municípios do Norte do Paraná (Amunop) e de outras entidades regionais.

O Congresso é considerado o principal encontro estadual de tecnologia voltado às Prefeituras, reunindo prefeitos, gestores, vereadores, servidores públicos e especialistas comprometidos com a modernização da administração pública e o uso de soluções digitais que aumentam a eficiência, a transparência e a arrecadação municipal.

Sidrolândia foi a única cidade convidada de fora do Estado do Paraná, participando como referência em inovação e transformação digital na gestão pública. O reconhecimento é resultado de um conjunto de iniciativas que vêm sendo implementadas no município, entre elas a ampliação da rede pública de fibra óptica, o fortalecimento da Secretaria Municipal de Inovação, Tecnologia, Ciência e Comunicação (SITEC) e o uso de ferramentas digitais que qualificam a tomada de decisão e melhoram o atendimento ao cidadão.

Durante a programação, o evento contou com painéis temáticos, palestras, cases de sucesso e uma mostra de soluções tecnológicas, abordando experiências de municípios que adotaram políticas públicas inovadoras e modelos de governança baseados em dados e conectividade.

Entre os convidados do encontro, estiveram presentes os representantes do Ministério das Comunicações, prefeitos de diversas cidades paranaenses e secretários de inovação e tecnologia de diferentes regiões, que apresentaram boas práticas voltadas ao desenvolvimento de cidades inteligentes e sustentáveis.