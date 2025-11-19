quarta-feira, 19/11/2025

Senadora Teresa Cristina e Santullo conquistam recursos importantes para Anastácio e Jaraguari

ANELISE PEREIRA
Raízes Valorizadas: Marco Aurélio Santullo Honra Anastácio

O dirigente do PP/MS, Marco Aurélio Santullo, tem se destacado por sua forte ligação com suas raízes. Com dedicação e trabalho político, ele garantiu recursos importantes para Anastácio, demonstrando compromisso com sua cidade natal e reforçando sua atuação em prol do desenvolvimento regional.

Força Política no Senado: Atuação de Teresa Cristina

A senadora Teresa Cristina teve papel decisivo na destinação de emendas que fortalecem municípios sul-mato-grossenses. Ao lado de Santullo, ela viabilizou R$ 600 mil para Jaraguari, reforçando sua atuação como uma das parlamentares mais atuantes na defesa de investimentos para infraestrutura e melhorias no estado.

Jaraguari Recebe R$ 600 mil para Estradas Rurais

Graças à articulação entre Teresa Cristina e Santullo, Jaraguari receberá R$ 600 mil destinados à melhoria das estradas rurais. O investimento será essencial para facilitar a mobilidade dos moradores, garantir o escoamento da produção agrícola e fortalecer o desenvolvimento das comunidades do interior.

União por Desenvolvimento e Respeito às Origens

A parceria entre Marco Aurélio Santullo e senadora Teresa Cristina simboliza um trabalho político que une respeito às origens e investimento no futuro. Enquanto Santullo demonstra orgulho de Anastácio e trabalha para seu crescimento, Teresa Cristina reforça sua postura de parlamentar atuante, garantindo recursos que impactam diretamente a vida da população de Jaraguari e região.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

