Seleção Brasileira Sub-17 Avança às Semifinais do Mundial

A seleção brasileira sub-17 garantiu vaga na semifinal do Mundial ao vencer Marrocos por 2 a 1, na tarde desta sexta-feira (21). Dell, atacante da base do Bahia apelidado de “Haaland do Sertão”, marcou os dois gols da vitória, sendo decisivo nos acréscimos. Marrocos descontou com Baha, em cobrança de pênalti.

O Brasil agora terá pela frente Portugal, que eliminou a Suíça nas quartas de final. A equipe brasileira busca o pentacampeonato, após conquistas em 1997, 1999, 2003 e 2019. O goleiro João Pedro se destacou nos jogos anteriores, evitando decisões por pênaltis. A torcida brasileira espera uma atuação inspirada para garantir a vaga na final.