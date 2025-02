Sejuv oferece aulão de carnaval para a juventude

Com a chegada do Carnaval, a Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv) promove uma oportunidade única para os jovens se prepararem para a folia: o SambaJuve – Aulão de Carnaval da Juventude. O evento tem como objetivo proporcionar uma experiência imersiva no samba, com foco no ensino dos passos básicos, ritmo, postura e expressão corporal, permitindo que os participantes ganhem confiança e se soltem ao máximo durante as festividades.



Totalmente gratuito, o SambaJuve está aberto a todos os jovens interessados em aprimorar suas habilidades no samba, independentemente do nível de experiência. O objetivo da oficina é ensinar a base do samba no pé, incluindo ritmo, cadência e movimentação corporal, e também incentivar o desenvolvimento de um estilo próprio de dança, com muita energia carnavalesca.



O SambaJuve é uma excelente oportunidade para quem quer entrar no clima do Carnaval com muito samba no pé e animação, portanto as inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio do link: https://sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home, ou pelo WhatsApp no (67) 3314-3577

Serviço:



SAMBAJUVE- Aulão de Carnaval da Juventude

Data: 24, 25 e 26 de Fevereiro

Horário: 19h

Local: Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924 – Shopping Marrakech 3° Andar