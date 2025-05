São Gabriel é o primeiro regularizado para a Segundona

O São Gabriel Futebol Clube saiu na frente e foi o primeiro a regularizar sua situação junto à Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), conforme determinação do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD). O clube publicou sua prestação de contas no site oficial da entidade, cumprindo a exigência legal que tem como prazo final o fim de maio.

A medida foi tomada após denúncia do Esporte Clube Comercial, que questionou a legalidade de alguns participantes do pré-arbitral da Segunda Divisão do Campeonato Estadual. A provocação levou o TJD a abrir investigação e, ironicamente, identificar que o próprio Comercial também apresentava irregularidades.

Com base no parecer da auditora Ana Carla Arnas Dias, a FFMS fixou um prazo de 30 dias para que todos os clubes interessados na Segundona se regularizem. A intenção é garantir igualdade entre os participantes e transparência no processo de inscrição.

Nove equipes já confirmaram presença no torneio, previsto para começar no final de agosto. Outras quatro demonstraram interesse, mas ainda precisam resolver pendências para oficializar participação.