Roberto Hashioka homenageia farmacêutico em sessão solene da Assembleia Legislativa

Como forma de reconhecer a atuação de profissionais que trabalham com saúde pública e valorizar o importante papel do farmacêutico em cuidar da população, a Assembleia Legislativa realizou a Sessão Solene em comemoração ao Dia do Farmacêutico, celebrado anualmente em 20 de janeiro. O evento ocorreu na noite desta quarta-feira, 10, e homenageou 28 pessoas que se destacaram em seu ofício. O deputado estadual Roberto Hashioka (União) entregou o troféu e certificado para Carlos Modesto Cabreira.

Natural de Maracaju (MS), o profissional formou-se em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, pós-graduado em Citologia Clínica pelo Conselho Regional de Farmácia de MS, membro do mesmo Conselho e da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Sócio proprietário do Laboratório Laca, de Nova Andradina (MS), atua na área de análises clínicas há mais de 40 anos, foi oficial farmacêutico do Exército Brasileiro por nove anos e proprietário de farmácia de manipulação.



Sobre a honraria – A Lei Estadual 4.876/2016, de autoria do deputado estadual Professor Rinaldo Modesto (Podemos), incluiu o Dia do Farmacêutico no Calendário Oficial de Eventos do Estado. A data atesta a atividade como essencial para garantir o uso seguro e eficaz de medicamentos, desenvolver pesquisas e inovações, atuando em farmácias, hospitais, indústria, análises clínicas e cosméticos, e destacando-se como um elo crucial entre o médico e o paciente na promoção da saúde e do bem-estar.