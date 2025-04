Rio Verde de Mato Grosso participa da 1ª capacitação de 2025 para monitoramento e avaliação dos PMEs

Nos dias 24 e 25 de março, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Rio Verde de Mato Grosso marcou presença na 1ª Capacitação de 2025 para o Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação (PME). O evento reuniu diversos representantes municipais com o objetivo de alinhar os planos locais ao Plano Nacional de Educação (PNE) vigente, garantindo estratégias eficazes para a manutenção e o desenvolvimento da educação.



A capacitação teve como foco a orientação sobre revisão, monitoramento e avaliação dos PMEs, reforçando a importância de um planejamento educacional eficiente e integrado entre as diferentes esferas governamentais. Essas ações são fundamentais para fortalecer a qualidade do ensino em todas as etapas e modalidades.



Representando a gestão municipal, a secretária adjunta de Educação, Ellen Melo, esteve presente ao lado das coordenadoras Darlei Paixão (Normatização) e Ana Zilda (PNE). Durante o evento, elas acompanharam atentamente palestras, debates e demais atividades voltadas à melhoria da educação municipal.



A participação da equipe da SEMED reforça o compromisso da atual gestão em capacitar seus profissionais e aprimorar a educação no município. O investimento na qualificação dos servidores reflete diretamente na construção de políticas educacionais mais sólidas, beneficiando toda a comunidade escolar.