terça-feira, 10/03/2026

Rio Sucuriú transborda e Costa Rica entra em alerta máximo

Decreto de emergência é preparado após águas avançarem 60 metros sobre área urbana

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

Prefeitura deve decretar situação de emergência após chuvas intensas atingirem a região

As fortes chuvas que atingiram o município de Costa Rica no último fim de semana elevaram drasticamente o nível do Rio Sucuriú, que avançou cerca de 60 metros além de sua margem regular. Diante do cenário crítico, a administração municipal planeja publicar um decreto de situação de emergência ainda na tarde desta segunda-feira. Embora a água tenha se aproximado de áreas residenciais, a Defesa Civil informou que nenhum imóvel foi efetivamente invadido até o momento. Por medida de precaução, uma família precisou ser removida de sua residência com o auxílio de brigadistas para a retirada de móveis.

Além do risco de inundação na área urbana, a estrutura logística rural também foi afetada, resultando na interdição de uma ponte na região da Capela devido ao comprometimento do aterro na cabeceira. Equipes de monitoramento permanecem em prontidão no local, orientando os moradores e acompanhando a estabilização do nível do rio, enquanto cidades vizinhas, como Figueirão, também registram volumes significativos de precipitação.

