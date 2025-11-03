Refis começa no dia 5 com descontos e facilidade para negociar sem sair de casa

O Programa de Regularização Fiscal – Refis 2025 entra em vigor a partir desta quarta-feira (5) e segue até 12 de dezembro de 2025, com descontos de até 80% nos juros e multas, e o melhor, o cidadão pode negociar sem sair de casa.

Para facilitar, a adesão pode ser feita de forma totalmente digital, pelo portal refis.campogrande.ms.gov.br, disponível 24 horas por dia, durante o período do programa. Também é possível negocia via WhatsApp pelo número (67) 4042-1320, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Condições e benefícios

O Refis 2025 contempla débitos tributários e não tributários constituídos até 10 de novembro de 2025, estejam ou não inscritos em dívida ativa, ajuizados ou não.

Entre as principais condições, destacam-se:

– Pagamento à vista com desconto de 80% sobre juros e multas;

– Parcelamento em até 60 vezes para débitos de natureza econômica e em até 18 parcelas para débitos imobiliários, com redução de até 60% nos acréscimos;

– Descontos especiais também para contribuintes que já possuem parcelamentos em andamento, podendo obter reduções adicionais ao regularizar as parcelas vencidas;

– Multas administrativas terão desconto de 80% no pagamento à vista.



Transação fiscal e facilidades para grandes débitos



Além das condições tradicionais do Refis, a Lei Complementar nº 550, de 27 de outubro de 2025, também institui a figura jurídica da Transação Fiscal. Esse instrumento permite negociações específicas entre a Prefeitura e contribuintes com débitos iguais ou superiores a R$ 150 mil, possibilitando até 120 parcelas mediante análise da Câmara de Conciliação Fiscal (CCF).



Essa modalidade leva em conta a capacidade de pagamento do contribuinte e o interesse público, buscando soluções mais flexíveis e efetivas para a recuperação de créditos municipais.

Modernização e incentivo à adimplência



De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda, o Refis 2025 reforça a política de modernização da administração tributária, estimulando o contribuinte a manter suas obrigações em dia e garantindo mais recursos para investimentos em áreas essenciais como saúde, educação e infraestrutura.

Serviço



Período de adesão: de 05/11/2025 a 12/12/2025

Site para adesão: refis.campogrande.ms.gov.br

O serviço também estará em atendimento na sede do CAC: Rua Marechal Rondon, 2.655, r presencialmente na CAC, das 8h às 16h.