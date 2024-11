Qualificação profissional: cursos para beneficiários do Mais Social começam no dia 18

Por meio de uma parceria entre Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) e Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), os beneficiários do programa Mais Social ganham, a partir deste mês, a oportunidade de aprender uma nova profissão.

São diversos cursos. Tem aulas na área de beleza (maquiagem e design de sobrancelha) e de culinária (bolo de pote, bolo caseiro, biscoitos e cookies), além de noções de oratória, gestos e postura.

Os cursos rápidos, com carga horária de 8h ou 4h, têm o objetivo de incentivar o empreendedorismo e ampliar o horizonte de famílias que dependem do programa de segurança alimentar. As primeiras aulas serão ministradas nos Senac de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Ponta Porã.

Titular da Sead, Patrícia Cozzolino explicou que o objetivo é incluir as pessoas na geração de oportunidades. “Além de garantir a segurança alimentar e nutricional, o programa Mais Social também assegura o desenvolvimento humano e social e proporciona oportunidades de trabalho e geração de renda”, explica a secretária de Assistência Social e dos Direitos Humanos.

Já a diretora-presidente da Funtrab, Marina Dobashi, ressaltou a importância do conhecimento. “O programa de qualificação profissional destinado exclusivamente aos beneficiários do Mais Social vem para apoiar o empreendedorismo e a geração de renda, dando oportunidade para que essas pessoas adquiram conhecimento e desenvolvam os seus negócios”.

Patrícia Cozzolino e Marina Dobashi e as equipes de Sead e Funtrab se reuniram na última semana para ajustar os últimos detalhes dessa parceria.

O beneficiário contemplado recebe um auxílio financeiro mensal no valor de R$ 450 por meio de um cartão para compra, exclusivamente, de alimentos, gás de cozinha e produtos de limpeza e de higiene. É proibida a aquisição de bebida alcoólica e produtos à base de tabaco, sob pena de exclusão do programa.

Para participar dos cursos de qualificação, os beneficiários recadastrados estão sendo chamados pela equipe do Mais Social em cada cidade e região.

Quando forem chamados terão que levar os documentos pessoais e comprovantes solicitados. Além desses cursos, será viabilizado estudo para quem não concluiu o Ensino Médio.

O recadastramento do Mais Social está sendo feito até 31 de dezembro de 2024. Os beneficiários que tiverem dúvidas podem telefonar para (67) 3368-9000.

Confira a programação dos cursos:

CAMPO GRANDE (SENAC HUB)

Dicas de Maquiagem (8h) – 18 e 19 de novembro/ Noturno

. Fotografia Mobile Criativa: Dominando Seu Smartphone Como Câmera (4h) – 18 de novembro / Noturno

. Dicas de Maquiagem (8h) – 21 e 22 de novembro / Noturno

. Fotografia Mobile Criativa: Dominando Seu Smartphone Como Câmera (4h) – 21 de novembro / Noturno

. Workshop: Técnicas Básicas de Design de Sobrancelha (8h) – 25 e 26 de novembro / Noturno

. Noções de oratória, gestos e postura (4h) – 26 de novembro / Noturno

. Fotografia Mobile Criativa: Dominando Seu Smartphone Como Câmera (4h) – 25 de novembro / Noturno

CAMPO GRANDE (SENAC ESCOLA DE TURISMO E GASTRONOMIA)

Faça e Venda: Bolos de Pote (4h)- 19 de novembro / Manhã

. Faça e Venda: Bolos de Pote (4h) – 25 de novembro / Tarde

. Preparo de Bolo Caseiro (4h) – 18 de novembro / Manhã

. Preparo de Bolo Caseiro (4h) – 26 de novembro / Tarde

. Biscoitos e cookies (4h) – 19 de novembro / Tarde

. Biscoitos e cookies (4h) – 25 de novembro / Manhã

DOURADOS

Dicas de Maquiagem( 8h) – 18 e 19 de novembro / Noturno

. Workshop: Técnicas Básicas de Design de Sobrancelha (8h) – 21 e 22 de novembro / Noturno

. Noções de oratória, gestos e postura (4h) – 25 de novembro / Noturno

. Preparo de Bolos caseiros (4h) – 18 de novembro / Noturno

. Preparo de Bolos caseiros (4h) – 21 de novembro / Noturno

PONTA PORÃ

Dicas de Maquiagem(8h) – 18 e 19 de novembro / Noturno

. Técnicas básicas de Design de Sobrancelha (8h) – 21 e 22 de novembro / Noturno

. Noções de oratória, gestos e postura (4h) – 26 de novembro / Noturno

TRÊS LAGOAS