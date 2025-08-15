sexta-feira, 15/08/2025

Projeto de Mochi ajusta lei de procedência de veículos em MS

Deputado Junior Mochi apresenta proposta que atualiza lei estadual, visando mais clareza e viabilidade na divulgação da origem de veículos usados vendidos em Mato Grosso do Sul.

Milton
Milton

Durante sessão plenária na Assembleia Legislativa na quinta-feira (14), o deputado estadual Junior Mochi (MDB) apresentou um Projeto de Lei que modifica a Lei Estadual nº 6.448/2025, de sua própria autoria. A legislação atual obriga revendedoras e concessionárias a informarem a procedência de veículos usados ou seminovos se são oriundos de leilões, locadoras ou recuperados de seguradoras

A nova proposta esclarece que a exigência vale apenas para o último proprietário do veículo, uma vez que, segundo Mochi, as empresas não têm acesso confiável ao histórico completo de todos os donos anteriores. “Queremos equilibrar o direito do consumidor à informação com a viabilidade de cumprimento por parte das empresas”, explicou o parlamentar.

Além disso, o projeto define legalmente o termo “locadora” com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), o que, segundo Mochi, garante mais segurança jurídica e evita interpretações divergentes na aplicação da lei.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

