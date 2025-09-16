Projeto de Dr. Victor Rocha para voluntariado na saúde é aprovado na Câmara

A Câmara Municipal de Campo Grande aprovou, em segunda votação na última terça-feira (16), o Projeto de Lei nº 11.892/25, de autoria do vereador Dr. Victor Rocha, que institui o programa “Voluntários da Saúde”. A proposta tem foco em ações educativas, preventivas e de triagem básica em saúde física e mental, promovendo o bem-estar psicossocial da população.

A iniciativa será realizada por profissionais e estudantes da área da saúde, de forma voluntária, e não gerará impacto direto ao orçamento público. As atividades ocorrerão em locais como escolas, praças, unidades de saúde e centros comunitários, com apoio das lideranças locais.

A Prefeitura poderá firmar parcerias com universidades, conselhos de classe e entidades privadas para viabilizar doações e apoio logístico. A execução será coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, com plano anual de metas e ações.

Para Dr. Victor Rocha, o projeto fortalece a atenção básica: “É uma ação preventiva que une solidariedade, cidadania e alívio à rede pública de saúde”. Agora, o texto segue para sanção do Executivo.