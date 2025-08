Produção de soja em MT deve cair 7,3% na safra 2025/26

A produção de soja em Mato Grosso para a safra 2025/26 está estimada em 47,18 milhões de toneladas, uma queda de 7,29% em relação ao ciclo anterior, aponta o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea). A redução se deve principalmente à menor produtividade esperada, de 60,45 sacas por hectare, queda de 8,81%. Apesar disso, a área plantada deve crescer 1,67%, atingindo 13,08 milhões de hectares, novo recorde para o estado.

O início do plantio depende da regularização das chuvas após o fim do vazio sanitário em 7 de setembro, com previsões de precipitações acima da média para setembro e outubro. A demanda interna por soja deve se manter estável, impulsionada pela mistura obrigatória de biodiesel (B15), enquanto as exportações podem cair 3,16%. Os estoques finais estão projetados para reduzir 31%, para 940 mil toneladas.

Os preços locais da soja se mantêm firmes, influenciados pela valorização internacional e prêmios portuários. Até agosto, 17,5% da safra 2025/26 já foi negociada, com preço médio de R$ 108,08 por saca. O custo total de produção estimado para a próxima safra caiu quase 10%, mas a margem bruta deve diminuir 14,27%, refletindo um cenário desafiador para os produtores e para a indústria do esmagamento de soja.