Primt Itinerante fecha a primeira semana com 487 inscrições validadas

Com metade do circuito já concluído, o Primt Itinerante registra, na primeira semana, a efetividade de um atendimento a cada três minutos. A atenção e a celeridade da Fundação Social do Trabalho (Funsat) têm sido fundamentais para absorver a alta demanda da população nos primeiros dias do mutirão, que segue ainda para outras cinco datas, em quatro endereços diferentes.

Segundo a Funsat, a soma das abordagens realizadas nas captações do Jardim Canguru (19 e 20 de janeiro), Aero Rancho (21 de janeiro), Moreninhas (22 de janeiro) e Jardim Rouxinóis (23 de janeiro) já se aproxima do alcance total da última edição do projeto. Até o momento, o Primt Itinerante contabiliza 726 atendimentos e 487 inscrições validadas.

No CRAS Moema (Centro de Referência de Assistência Social da região), no Jardim Rouxinóis, uma das primeiras a chegar foi Nadir Alves Soares de Souza, de 50 anos, que saiu cedo da Vila Santo Eugênio para participar da seleção.

“Pasta arrumada, com tudo que precisa, e pontualidade. Para não perder uma oportunidade, a gente precisa estar atento. Vejo no Primt essa chance”, afirmou.

Moradora do mesmo CEP, Gislaine Souza Duarte, de 49 anos, já foi beneficiária do programa e sonha em retornar.

“Se tudo confirmar, será a minha última passagem, porque é a regra da lei. Ainda assim, para mim será um grande apoio mais uma vez da Prefeitura de Campo Grande. No Primt, você se capacita e ganha um fôlego para enfrentar melhor os desafios do mercado de trabalho. Com parte do dinheiro, pretendo investir na mensalidade de um curso superior”, destacou.

Na primeira tentativa de ingresso no Cadastro Reserva, Esterfânio Odair Pontes, de 19 anos, ressaltou que a ajuda de um colega foi essencial para escolher o dia da inscrição e organizar a documentação.

“É melhor contar com alguém, tirar todas as dúvidas e conferir tudo antes, do que enfrentar a fila e ser indeferido por falta de documento. Quero muito que dê certo, então acompanhei várias informações que orientavam sobre a inscrição”, disse o morador do Jardim Itamaracá.

Atitude semelhante teve Leonardo Medina, de 30 anos, que preferiu evitar os primeiros dias do mutirão e antecipar sua participação.

“Moro no Coophavila e o mais próximo seria a agenda do São Conrado, mas resolvi vir nesta sexta-feira para tentar logo. A documentação estava certa e a escolha deu certo. O atendimento foi muito bom, tranquilo e rápido”, avaliou.

A reputação do programa também levou Guilherme Pedro, de 45 anos, ao Primt Itinerante.

“É uma ótima inovação levar as inscrições para os bairros e distribuir os atendimentos ao longo de vários dias. Por isso vim concorrer a uma vaga, onde poderei colaborar em atividades de manutenção, caso seja chamado”, comentou o morador do Jardim Tijuca, que também antecipou a candidatura, mesmo tendo uma data mais próxima de sua residência no cronograma.

Documentação necessária

Para a inscrição no Cadastro Reserva, a Funsat orienta que os interessados acompanhem o cronograma do Primt Itinerante e providenciem previamente a documentação exigida:

Registro Geral de Identificação (RG);

Carteira de Trabalho (CTPS – física ou digital);

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Comprovante de residência;

Certidão de nascimento ou casamento;

Certidão de nascimento ou RG e CPF dos filhos, dependentes ou agregados;

Comprovante ou declaração de escolaridade;

Certificado militar, quando couber;

Cadastro Único (CadÚnico) atualizado.

Próximas datas do circuito

Segunda-feira (26 de janeiro)

CRAS Noroeste

Rua Barbacena, s/n – Jardim Noroeste

Terça-feira (27 de janeiro)

Quarta-feira (28 de janeiro)

CRAS Vila Popular

Rua Marçal de Souza, nº 25 – Vila Popular

Quinta-feira (29 de janeiro)

CRAS São Conrado

Rua Livino Godói, nº 777 – Jardim São Conrado

Sexta-feira (30 de janeiro)

CRAS Estrela do Sul

Rua Heráclito Diniz de Figueiredo, s/n – Conjunto Estrela do Sul

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5833, ou nas redes sociais oficiais da Funsat.

No Instagram: @funsat.cg

No Facebook: Funsat Campo Grande MS