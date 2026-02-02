terça-feira, 3/02/2026

PRF apreende metal raro na fronteira com a Bolívia

Antimônio seria usado de forma ilegal na indústria de baterias

Milton
Foto: Polícia Rodoviária Federal

A PRF apreendeu, no sábado (31), em Corumbá (MS), 625 Kg de antimônio, metal raro utilizado em equipamentos eletrônicos, que entrava no Brasil de forma ilegal a partir da Bolívia. Durante fiscalização na BR-262, os policiais abordaram uma van de transporte de passageiros e encontraram sacos sem identificação no compartimento de carga. O motorista afirmou que se tratava de minério, mas não apresentou nota fiscal. Após análise, o material foi confirmado como antimônio, e o responsável declarou que pretendia vendê-lo para fabricantes de baterias no país. A carga foi encaminhada à Receita Federal de Corumbá para os procedimentos legais.

A operação faz parte de ações de combate ao contrabando de minerais estratégicos na região de fronteira e reforça a fiscalização rodoviária contra transporte irregular de substâncias controladas. Autoridades alertam que o comércio ilegal de antimônio representa risco ambiental e econômico, devido ao seu alto valor e uso industrial estratégico.

A PRF destaca a importância da cooperação entre órgãos de fiscalização para prevenir crimes transnacionais e proteger a economia brasileira.

