PRF apreende drogas em mala de ônibus na BR-262

A PRF apreendeu na terça-feira (17) 4,4 kg de skunk, uma variação potente da maconha, durante fiscalização em um ônibus interestadual na BR-262, em Campo Grande. A ação contou com o apoio do cão farejador K9 Bred, que sinalizou a presença da droga em uma mala no bagageiro do veículo.

O ônibus vinha de Corumbá/MS com destino a São Paulo e transportava passageiros bolivianos. Após a indicação do cão, os policiais identificaram o dono da bagagem: um boliviano. Ao ser questionado, ele afirmou que não sabia do conteúdo da mala e que estaria apenas fazendo um favor a um amigo. Ele foi detido e conduzido à sede da Polícia Federal em Campo Grande.

A ocorrência reforça a importância do trabalho com cães farejadores no combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais.