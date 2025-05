Presidente Papy reforça defesa do municipalismo na Marcha dos Prefeitos, em Brasília

A Câmara Municipal de Campo Grande participou ativamente da XXVI Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, representada pelo presidente da Casa, vereador Epaminondas Neto, o Papy, e pelo vereador Herculano Borges. O evento, realizado nesta semana no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), reuniu mais de 12 mil gestores públicos de todo o país em torno de pautas prioritárias para o fortalecimento do municipalismo.

Com o tema “Autonomia Municipal: a força que transforma o Brasil”, a Marcha reafirma a importância de ampliar a liberdade administrativa e financeira dos municípios, permitindo que os gestores locais atendam de forma mais eficiente às necessidades da população. A presença da Câmara de Campo Grande reforça o papel estratégico do Legislativo municipal nos debates que envolvem o pacto federativo.

Durante participação no evento nesta quarta-feira (21), o presidente Papy destacou a urgência de discutir a Lei de Responsabilidade Fiscal e os limites do teto de gastos, que têm impacto direto nos repasses federais. “O governo federal vem extrapolando o teto, e isso em algum momento chega no município. Quando se desnutre o caixa da União, os repasses para estados e municípios são comprometidos. A partir de 2027, a União pode não ter mais saúde financeira para manter os serviços como estão hoje. Por isso, é preciso ajuste fiscal e reestruturação, começando pelos municípios”, alertou o parlamentar.

Além dessa preocupação, a Marcha aborda temas como a reforma tributária, a regulamentação das emendas parlamentares, a sustentabilidade fiscal e previdenciária das prefeituras e a ampliação de programas habitacionais e de assistência social. Questões como o financiamento das áreas da saúde e educação também estão no centro das discussões.

Para os vereadores Papy e Herculano, participar da Marcha é essencial para garantir que Campo Grande esteja representada nas decisões que moldam o futuro das cidades brasileiras. “É um momento de articulação e defesa firme dos interesses dos municípios. Precisamos ter voz nas decisões nacionais para que possamos atender melhor a nossa população”, concluiu Papy.