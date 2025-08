Presidente da OAB/MS, Bitto Pereira, proferiu palestra inaugural em conferência de prerrogativas em Santa Catarina

​O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Bitto Pereira, proferiu a palestra de abertura da I Conferência Estadual de Prerrogativas da OAB de Santa Catarina, em Florianópolis, na noite de quinta-feira (31).

​Em sua fala, o presidente compartilhou reflexões e experiências práticas adquiridas no exercício da advocacia e à frente da Seccional de Mato Grosso do Sul. Ele discutiu a fixação de honorários e sugeriu estratégias para evitar conflitos de cobrança, a partir de adaptações nos contratos.

​Ao concluir sua participação, Bitto Pereira agradeceu a recepção e citou o poeta Manoel de Barros para expressar seu encantamento com o evento. “O que fica é o encantamento que nos trazem e vocês não imaginam como fiquei encantado com esse evento e com a possibilidade de trazer ideias e compartilhar experiências na tribuna catarinense”, afirmou.

​Na sequência, a vice-presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Patrícia Vanzolini, abordou o tema “Prerrogativas da Advocacia: Desafios e Perspectivas”. A programação do evento seguiu na manhã seguinte com a palestra do Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas da Advocacia, Alex Sarkis, que falou sobre “O Papel do Sistema Nacional de Defesa das Prerrogativas para o Fortalecimento da Advocacia”.

​O evento também marcou o lançamento da Central de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia da OAB/SC, uma rede integrada para atuar na defesa da advocacia catarinense.