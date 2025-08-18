segunda-feira, 18/08/2025

Prefeitura inaugura CEU das Artes do Lageado nesta terça-feira

A Prefeitura de Campo Grande inaugura nesta terça-feira, 19 de agosto, às 14h, o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU das Artes), no Bairro Lageado. O espaço vai beneficiar moradores do Lageado, Parque do Sol, Dom Antônio e regiões próximas, oferecendo atividades culturais, esportivas e sociais. A cerimônia integra o calendário alusivo aos 126 anos da Capital.

A obra é uma parceria da Prefeitura com o Governo Federal, com investimentos do PAC, sob acompanhamento do Ministério da Cultura (MinC) e contrapartida do Município.

Com 7 mil m², o CEU das Artes será de uso compartilhado entre a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), a Secretaria Executiva de Cultura (Secult) e a Fundação Municipal de Esporte (Funesp). A estrutura inclui biblioteca com telecentro, teatro com 125 lugares, quadras, pista de skate, pista de caminhada, academia ao ar livre e espaço para jogos.

Serviço – Inauguração do CEU das Artes Lageado

Local: R. Maria Del Horno Samper, 990 – Lageado
Data: 19 de agosto (terça-feira)
Horário: 14h

A cerimônia contará com a presença da ministra da Cultura, Margareth Menezes, que participa da entrega representando o Governo Federal.

