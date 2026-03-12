quinta-feira, 12/03/2026

Prefeitura de Campo Grande lança aplicativo “Mais CG”

Nova ferramenta amplia acesso da população a serviços municipais

Foto: Divulgação

Tecnologia e inovação facilitam comunicação entre cidadãos e gestão pública

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (AGTEC), lança nesta quinta-feira (12) o aplicativo Mais CG, ferramenta que visa ampliar o acesso da população aos serviços e informações do município. O evento apresentará as funcionalidades do aplicativo, mostrando como ele facilitará a comunicação entre a população e a gestão pública. A imprensa está convidada a participar da apresentação, que ocorrerá às 9h nas instalações da AGTEC, localizadas na Av. Dr. João Rosa Píres, 1001, no bairro Amambai.

A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a modernização tecnológica e a aproximação com os cidadãos. O aplicativo estará disponível para download em plataformas digitais, promovendo maior transparência e eficiência nos serviços públicos. O lançamento marca mais um passo na transformação digital da Prefeitura e no fortalecimento do atendimento à população.

Serviço
Evento: Lançamento do aplicativo Mais CG
Data: Quinta-feira (12)
Horário: 9h
Local: AGTEC – Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação
Endereço: Av. Dr. João Rosa Píres, 1001 – Amambai, Campo Grande (MS)

