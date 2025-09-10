quarta-feira, 10/09/2025

Português é preso após oferecer 500 euros por “cabeça de brasileiro”

Vídeo com oferta de recompensa por brasileiros gerou forte indignação e mobilizou investigações; autor do crime, que trabalhava numa padaria, foi preso e responde por incitação à violência contra estrangeiros.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução Redes Sociais

A Polícia Judiciária de Portugal prendeu na segunda-feira (8) um homem de 56 anos que publicou nas redes sociais um vídeo oferecendo 500 euros por cada “cabeça de brasileiro”. O vídeo, que viralizou rapidamente, causou forte repercussão e indignação, especialmente entre a comunidade brasileira no país. Apresentando-se como Pasteleiro Lince, ele trabalhava numa padaria em Aveiro e manifestou discurso de ódio explícito contra brasileiros, legais ou ilegais.

Em comunicado, a polícia afirmou que o homem está “fortemente indiciado” por incitação à violência contra estrangeiros e já era investigado antes da viralização do conteúdo. O acusado possui antecedentes por crimes contra o patrimônio e foi detido em casa, sem resistência, sendo assistido por defensor público. A padaria em que ele trabalhava se posicionou contra o racismo e afirmou ter orgulho da diversidade de seus funcionários.

O caso reforça o aumento das denúncias de crimes de ódio em Portugal, que em 2023 já somaram 347 registros, conforme relatório do Conselho Europeu.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

