PORTO MURTINHO: Blitz de conscientização reforça compromisso com a proteção de crianças e adolescentes.

Na tarde da última quarta-feira, 21 de maio, foi realizada em Porto Murtinho a Blitz de Conscientização em alusão ao 18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A ação ocorreu nas rotatórias da Avenida Laranjeiras e da Avenida Rio Branco com a Rua 13 de Junho, além de pontos estratégicos nos comércios locais.

A mobilização foi promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, sob a coordenação da secretária Maria Lucia Barbosa Ribeiro e da secretária adjunta Josiane Abadie, em parceria com o Conselho Tutelar, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e os Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). O objetivo principal foi sensibilizar a população sobre a importância da prevenção, do enfrentamento e da denúncia de casos de violência contra crianças e adolescentes.

Durante a blitz, foram entregues materiais informativos e realizadas abordagens educativas junto à comunidade, reforçando a campanha nacional “FAÇA BONITO – Proteja nossas crianças e adolescentes”, que utiliza como símbolo a flor amarela.

O prefeito Nelson Cintra destacou a relevância da ação: “A luta pela proteção das nossas crianças e adolescentes é permanente. É papel de todos nós garantir um ambiente seguro e acolhedor para o desenvolvimento saudável da infância em nossa cidade.”

A Prefeitura de Porto Murtinho reafirma seu compromisso com a garantia dos direitos da infância e juventude, e reforça que a proteção de crianças e adolescentes é responsabilidade de toda a sociedade.