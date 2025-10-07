terça-feira, 7/10/2025

PONTA PORÃ: Prefeitura cria bolsa-banda para incentivar jovens músicos

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Lei sancionada pelo prefeito Eduardo Campos garante auxílio financeiro a até 60 integrantes da Banda Sinfônica Municipal Isaac Borges Capilé

A Prefeitura de Ponta Porã instituiu a Bolsa-Banda, programa de apoio a jovens músicos da Banda Sinfônica Municipal Isaac Borges Capilé (IBC). A iniciativa foi oficializada pela Lei nº 4.689, sancionada pelo prefeito Eduardo Esgaib Campos em 7 de agosto deste ano, após aprovação da Câmara Municipal.

O programa prevê o pagamento de auxílio financeiro mensal a até 60 integrantes da Banda, com valores que variam entre 40% e 53% do salário mínimo, conforme a categoria do bolsista. O objetivo é incentivar a prática artística, garantir a permanência educacional dos jovens e valorizar a cultura local.

Segundo a lei, as bolsas serão concedidas por até 12 meses, com possibilidade de renovação mediante novo processo seletivo. Estão aptos a participar músicos com idade entre 11 e 20 anos, residentes em Ponta Porã, regularmente matriculados no ensino fundamental, médio ou em curso superior de Licenciatura em Música.

A Bolsa-Banda não cria vínculo empregatício com o município e os beneficiários deverão cumprir regras como frequência em ensaios, apresentações e bom desempenho escolar. O descumprimento das normas pode levar à perda do benefício e impedir nova participação por um período de um ano.

O prefeito Eduardo Campos destacou a relevância da medida: “Este programa representa não apenas um incentivo financeiro, mas principalmente um reconhecimento ao talento dos nossos jovens músicos. A Banda Sinfônica Isaac Borges Capilé é um patrimônio cultural de Ponta Porã, e investir nela é valorizar a nossa identidade e garantir que a música continue transformando vidas e unindo a comunidade”. O financiamento do programa será feito pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Integrado, com recursos previstos no orçamento municipal.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Sono ao volante causa batida com incêndio na BR-060

Milton - 0
Um veículo Chevrolet Tracker saiu da pista na noite desta quarta-feira (1º) enquanto trafegava pela BR-060, no trecho entre Paraíso das Águas e Camapuã....
Leia mais

Polícias frustram transporte de droga com criança a bordo no MS

Milton - 0
A PRF e a PM apreenderam 111 kg de cocaína nesta quarta-feira (1º), em Ivinhema (MS). A operação foi resultado de uma ação conjunta...
Leia mais

SELVÍRIA: Secretaria de saúde realiza audiência pública para prestação de contas e apresenta eixos do Plano Plurianual

ANELISE PEREIRA - 0
A Secretaria Municipal de Saúde de Selvíria realizou, nesta terça-feira, 30 de setembro, audiência pública para apresentação da prestação de contas referente ao 2º...
Leia mais

Fortalecendo integração e participação, Campo Grande assume destaque no VII Fórum Bioceânico

ANELISE PEREIRA - 0
A prefeita Adriane Lopes participou nesta terça-feira (30) de uma reunião virtual com o prefeito de San Salvador de Jujuy, Raúl Eduardo Jorge, para...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia