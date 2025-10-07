PONTA PORÃ: Prefeitura cria bolsa-banda para incentivar jovens músicos

Lei sancionada pelo prefeito Eduardo Campos garante auxílio financeiro a até 60 integrantes da Banda Sinfônica Municipal Isaac Borges Capilé

A Prefeitura de Ponta Porã instituiu a Bolsa-Banda, programa de apoio a jovens músicos da Banda Sinfônica Municipal Isaac Borges Capilé (IBC). A iniciativa foi oficializada pela Lei nº 4.689, sancionada pelo prefeito Eduardo Esgaib Campos em 7 de agosto deste ano, após aprovação da Câmara Municipal.

O programa prevê o pagamento de auxílio financeiro mensal a até 60 integrantes da Banda, com valores que variam entre 40% e 53% do salário mínimo, conforme a categoria do bolsista. O objetivo é incentivar a prática artística, garantir a permanência educacional dos jovens e valorizar a cultura local.

Segundo a lei, as bolsas serão concedidas por até 12 meses, com possibilidade de renovação mediante novo processo seletivo. Estão aptos a participar músicos com idade entre 11 e 20 anos, residentes em Ponta Porã, regularmente matriculados no ensino fundamental, médio ou em curso superior de Licenciatura em Música.

A Bolsa-Banda não cria vínculo empregatício com o município e os beneficiários deverão cumprir regras como frequência em ensaios, apresentações e bom desempenho escolar. O descumprimento das normas pode levar à perda do benefício e impedir nova participação por um período de um ano.

O prefeito Eduardo Campos destacou a relevância da medida: “Este programa representa não apenas um incentivo financeiro, mas principalmente um reconhecimento ao talento dos nossos jovens músicos. A Banda Sinfônica Isaac Borges Capilé é um patrimônio cultural de Ponta Porã, e investir nela é valorizar a nossa identidade e garantir que a música continue transformando vidas e unindo a comunidade”. O financiamento do programa será feito pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Integrado, com recursos previstos no orçamento municipal.