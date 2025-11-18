Políticas educacionais de MS são reconhecidas com honraria entregue pelo MEC

As políticas voltadas à educação pública de Mato Grosso do Sul ganharam reconhecimento nacional nesta sexta-feira (14), quando o secretário estadual de Educação, Hélio Daher, recebeu em Brasília (DF) a Comenda da Ordem Nacional do Mérito Educativo. A honraria é a mais alta concedida pelo governo federal na área e foi entregue pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante cerimônia alusiva aos 95 anos do Ministério da Educação.

A comenda destaca iniciativas e resultados considerados relevantes no setor. Em Mato Grosso do Sul, a SED (Secretaria de Estado de Educação) informa que a rede estadual passa por processo de expansão do ensino integral, que hoje alcança 62% das escolas, e também registra crescimento no indicador de alfabetização, ocupando o 2º lugar no ranking nacional de avanço, e cerca de 45% dos alunos do Ensino Médio estão matriculados simultaneamente no ensino profissional.

A estrutura da REE (Rede Estadual de Ensino) também passa por modernização. Segundo dados oficiais, 80% das escolas estão em obras de reforma ou ampliação, com investimento que soma cerca de R$ 1 bilhão. O Estado tem ampliado laboratórios de ciências, espaços de tecnologia e conectividade, além de programas como MS Alfabetiza e MS Matemática. Atualmente, 298 unidades contam com videomonitoramento e botão de emergência.

Os indicadores de fluxo mostram redução da evasão e reprovação. Entre 2023 e 2024, a taxa de aprovação subiu de 90,22% para 92,75%, enquanto o índice de retenção caiu de 8,46% para 6,57%. O abandono passou de 0,22% para 0,11%.

Ao receber a comenda, Daher afirmou que o reconhecimento “reflete o trabalho de professores, gestores e servidores da rede”, destacando esforços voltados à aprendizagem e à equidade no ensino.

Criada em 1955 e regulamentada em 2003, a Ordem Nacional do Mérito Educativo homenageia personalidades que atuam em benefício da educação brasileira. As indicações são feitas pelo Ministério da Educação e oficializadas por decreto presidencial. Além do secretário sul-mato-grossense, também receberam a honraria nomes como Cármen Lúcia, Alexandre de Moraes, Marcelo Rubens Paiva e Simone Tebet.

A solenidade integra as comemorações pelos 95 anos do MEC (Ministério da Educação), que incluem outras atividades, como exposições e eventos esportivos.