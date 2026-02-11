quarta-feira, 11/02/2026

Policial do Garras volta ao trabalho após prisão por propina

Afastamento revogado e atividades administrativas

Foto: Reprodução

Retorno ocorre em atividades administrativas enquanto tramita ação penal por corrupção e lavagem de dinheiro

O policial Augusto Torres Galvão Florindo, que teve o exercício de suas funções parcialmente suspenso após ser preso com R$ 130 mil em propina de mercadorias contrabandeadas, teve seu afastamento revogado nesta quarta-feira (11) e retorna a atividades administrativas na Polícia Civil. A decisão, publicada no Diário Oficial, determina que Florindo exerça funções compatíveis com medidas cautelares até o trânsito em julgado da ação penal. Ele havia sido flagrado no estacionamento de um supermercado em Campo Grande, recebendo o dinheiro de um ex-guarda municipal, em operação da Polícia Federal iniciada após denúncia anônima sobre saque bancário suspeito.

Durante a audiência, o policial afirmou que realiza “bicos de segurança” e alegou que receberia apenas parte do valor, enquanto a PF detalhou o flagrante e a abordagem, incluindo ordem de serviço e apreensão de bens. O ex-GCM Marcelo Raimundo da Silva confessou participação no esquema de contrabando e entrega do dinheiro a Florindo, que admitiu que os valores eram de produtos desviados.

A juíza Franscielle Martins Gomes Medeiros determinou o início do interrogatório das testemunhas de acusação e defesa, sendo que os dois investigados poderão responder por corrupção passiva, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Outros policiais civis estariam envolvidos, segundo Florindo, sem detalhar identidades. O caso reforça a atenção sobre práticas ilícitas envolvendo agentes de segurança e contrabando na região.

