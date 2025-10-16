Polícia Federal, Receita Federal, MAPA e ANP realizam a Operação Alquimia

Na manhã desta quinta-feira (16), a Polícia Federal, Receita Federal, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e Agência Nacional do Petróleo (ANP) iniciaram a Operação Alquimia, uma ação conjunta de fiscalização que envolve 24 empresas do setor sucroalcooleiro. A iniciativa acontece nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com o intuito de coletar e analisar amostras dos produtos fabricados nessas unidades. O objetivo é verificar a regularidade das composições químicas dos produtos.

Participam da operação cerca de 80 policiais federais e 70 servidores de órgãos parceiros, atuando em diversas cidades, incluindo São Paulo, Guarulhos, Araquariguama, Paranaguá, Dourados, entre outras. Os resultados das análises terão papel fundamental para as investigações da Polícia Federal sobre casos de desvio e contaminação de bebidas alcoólicas por metanol, ocorridos desde setembro deste ano.

A operação é considerada estratégica para garantir a segurança dos consumidores e a integridade do mercado sucroalcooleiro no país. Até o momento, não está prevista a realização de coletiva de imprensa para detalhes adicionais.