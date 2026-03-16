terça-feira, 17/03/2026

Polícia Civil prende suspeito de homicídio em Campo Grande

Executor do crime continua foragido

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Civil

Polícia Civil prende suspeito de homicídio em Campo Grande. A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (16) um homem de 21 anos acusado de ser o mandante de um homicídio qualificado e de três tentativas, ocorridos em janeiro em Campo Grande. A prisão foi realizada pela DHPP, responsável pela investigação do caso. O suspeito, identificado como I.C.G., possuía mandado de Prisão Temporária expedido pelo Poder Judiciário.

De acordo com a DHPP, a vítima, Luiz Henrique Souza da Silva, de 20 anos, foi morta na frente de sua residência após uma dívida de consumo em uma conveniência do mandante. O autor entrou no imóvel e atirou contra a sogra e duas crianças, que não foram atingidas. O executor, Mário Márcio de Freitas Lemes Fialho, de 19 anos, ainda está foragido. A população pode ajudar com informações anônimas pelo telefone (67) 99217-1527.

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POLÍCIA

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