Polícia Civil prende suspeito de homicídio em Campo Grande. A Polícia Civil prendeu nesta segunda-feira (16) um homem de 21 anos acusado de ser o mandante de um homicídio qualificado e de três tentativas, ocorridos em janeiro em Campo Grande. A prisão foi realizada pela DHPP, responsável pela investigação do caso. O suspeito, identificado como I.C.G., possuía mandado de Prisão Temporária expedido pelo Poder Judiciário.

De acordo com a DHPP, a vítima, Luiz Henrique Souza da Silva, de 20 anos, foi morta na frente de sua residência após uma dívida de consumo em uma conveniência do mandante. O autor entrou no imóvel e atirou contra a sogra e duas crianças, que não foram atingidas. O executor, Mário Márcio de Freitas Lemes Fialho, de 19 anos, ainda está foragido. A população pode ajudar com informações anônimas pelo telefone (67) 99217-1527.