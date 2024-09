A PMMS prendeu uma dupla com mandados de prisão em aberto na Capital. O primeiro foragido foi capturado no Bairro Rita Vieira, com um mandado por tráfico de drogas. O outro foi detido no Bairro Taveirópolis, com dois mandados por estupro, emitidos pela Comarca de Mirassol D’Oeste – MT. Ambos foram levados à sede da DERF e posteriormente encaminhados ao Sistema Prisional.