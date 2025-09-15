Polícia Civil participa de celebração do Jubileu em Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul participou no domingo (14) do Jubileu das Forças Armadas e Segurança Pública, em Campo Grande. O evento integra as comemorações do Ano Santo 2025 – Jubileu de Esperança, promovido pela Arquidiocese local.

Representando a instituição, esteve presente a Delegada Maria de Lourdes Souza Cano, além de investigadores, peritos e um médico legista. A ação teve como objetivo valorizar e abençoar os profissionais que atuam diariamente na proteção da sociedade, reforçando a importância do trabalho conjunto entre as forças de segurança.

A programação iniciou com uma procissão que saiu da Praça Newton Cavalcante, com paradas simbólicas, como no Comando Militar do Oeste, onde foi feita uma oração pelos militares e suas famílias. O encerramento ocorreu na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, com uma Celebração Eucarística conduzida por Dom Dimas Lara Barbosa.