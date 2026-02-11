Piloto morre em queda de avião agrícola na BR-070

Acidente ocorreu em Primavera do Leste e causa mobilização de equipes de socorro

Um avião agrícola caiu no km 291 da BR-070, em Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá, nesta quarta-feira (11), resultando na morte do piloto Patrick Gabriel Grundler, de 23 anos. O Corpo de Bombeiros informou que o acidente ocorreu no cruzamento da BR-070 com a MT-130 e que, apesar da queda na estrada, nenhum veículo foi atingido. A PRF registrou a ocorrência por volta das 13h45 e isolou o local devido aos destroços espalhados pela pista, incluindo o motor da aeronave.

Patrick foi socorrido em estado grave pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a empresa Rambo Aviação Agrícola, ele trabalhava há quatro anos como auxiliar e este era seu primeiro ano como piloto. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VI) foi acionado para apurar as causas do acidente. A interdição da rodovia provocou retenções temporárias e mobilizou equipes de emergência locais.

Autoridades reforçaram a necessidade de cautela no trecho até a remoção completa dos destroços. O acidente levanta preocupações sobre a segurança em operações de aviação agrícola na região.