quinta-feira, 12/02/2026

Piloto morre em queda de avião agrícola na BR-070

Piloto morre e rodovia é interditada

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

Acidente ocorreu em Primavera do Leste e causa mobilização de equipes de socorro

Um avião agrícola caiu no km 291 da BR-070, em Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá, nesta quarta-feira (11), resultando na morte do piloto Patrick Gabriel Grundler, de 23 anos. O Corpo de Bombeiros informou que o acidente ocorreu no cruzamento da BR-070 com a MT-130 e que, apesar da queda na estrada, nenhum veículo foi atingido. A PRF registrou a ocorrência por volta das 13h45 e isolou o local devido aos destroços espalhados pela pista, incluindo o motor da aeronave.

Patrick foi socorrido em estado grave pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a empresa Rambo Aviação Agrícola, ele trabalhava há quatro anos como auxiliar e este era seu primeiro ano como piloto. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VI) foi acionado para apurar as causas do acidente. A interdição da rodovia provocou retenções temporárias e mobilizou equipes de emergência locais.

Autoridades reforçaram a necessidade de cautela no trecho até a remoção completa dos destroços. O acidente levanta preocupações sobre a segurança em operações de aviação agrícola na região.


Patrick Gabriel Grundler, piloto morto na queda da aeronave — Foto: Instagram/reprodução
Patrick Gabriel Grundler, piloto morto na queda da aeronave — Foto: Instagram/reprodução

CATEGORIAS:
BOCA AGRONEGÓCIO

Últimas Notícias

Mais notícias

Maurício se naturaliza paraguaio e pode disputar a Copa do Mundo

Milton - 0
Jogador tem pai nascido no país vizinho e já pode ser convocado por Gustavo Alfaro O meia Maurício, do Palmeiras, está oficialmente apto a defender...
Leia mais

Fibromialgia passa a ser oficialmente reconhecida em Campo Grande

Milton - 0
Leis municipais fortalecem proteção e inclusão de pacientes com dores crônicas Em Campo Grande, a fibromialgia agora é oficialmente reconhecida como deficiência, graças a duas...
Leia mais

Calor intenso marca a terça-feira, com máximas de até 37°C em Mato Grosso do Sul

ANELISE PEREIRA - 0
A previsão do tempo para esta terça-feira (10) aponta a atuação de dois cenários distintos em Mato Grosso do Sul, com contraste entre calor...
Leia mais

Cursinho pré-vestibular gratuito

ANELISE PEREIRA - 0
Abertas inscrições para o Cursinho Pré-vestibular gratuito no Instituto Luther King em Campo Grande O Instituto Luther King, de Campo Grande, está com inscrições abertas...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia