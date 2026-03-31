Piloto de moto fica gravemente ferido em colisão na Gunter Hans

Equipes de resgate prestam atendimento e conduzem vítima à Santa Casa

Um piloto de moto de 29 anos ficou gravemente ferido na Avenida Gunter Hans, no bairro Tijuca, após colidir lateralmente com uma Fiat Fiorino enquanto tentava ultrapassar um ônibus em Campo Grande. Segundo testemunhas, a Fiorino realizava uma conversão para utilizar um retorno, momento em que o condutor da moto não conseguiu evitar o impacto e foi projetado ao solo.

A vítima sofreu fraturas expostas em uma perna e nos pés, fratura de clavícula e múltiplas escoriações pelo corpo, mas permaneceu consciente. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu prestaram os primeiros socorros e encaminharam o motociclista à Santa Casa de Campo Grande. O motorista do utilitário permaneceu no local para esclarecimentos, enquanto o Batalhão de Trânsito controlava o fluxo na via, que ficou lento.

O acidente alerta para os riscos de manobras em locais com visão obstruída por veículos maiores.