Piloto de moto fica gravemente ferido em colisão na Gunter Hans

Acidente envolve Fiorino e moto no bairro Tijuca

Milton
Publicado por Milton
FOTO: BERLIM CALDEIRÃO

Equipes de resgate prestam atendimento e conduzem vítima à Santa Casa

Um piloto de moto de 29 anos ficou gravemente ferido na Avenida Gunter Hans, no bairro Tijuca, após colidir lateralmente com uma Fiat Fiorino enquanto tentava ultrapassar um ônibus em Campo Grande. Segundo testemunhas, a Fiorino realizava uma conversão para utilizar um retorno, momento em que o condutor da moto não conseguiu evitar o impacto e foi projetado ao solo.

A vítima sofreu fraturas expostas em uma perna e nos pés, fratura de clavícula e múltiplas escoriações pelo corpo, mas permaneceu consciente. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu prestaram os primeiros socorros e encaminharam o motociclista à Santa Casa de Campo Grande. O motorista do utilitário permaneceu no local para esclarecimentos, enquanto o Batalhão de Trânsito controlava o fluxo na via, que ficou lento.

O acidente alerta para os riscos de manobras em locais com visão obstruída por veículos maiores.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

Funsat oferece 1.261 vagas e seleção do Emprega CG nesta terça 

ANELISE PEREIRA - 0
A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza, nesta terça-feira (31), 1.261 vagas de emprego em 114 profissões, ofertadas por 133 empresas em Campo Grande. No mesmo dia,...
Leia mais

Flamengo e Franca jogam Final Four da Champions das Américas em Buenos Aires

Milton - 0
Duelo brasileiro busca título continental e vaga na Copa Intercontinental Flamengo e Sesi Franca vão a Buenos Aires para a disputa do Final Four da...
Leia mais

Deputado Rinaldo homenageia artista português com título na ALEMS

Milton - 0
Evento reforça incentivo à cultura e integração entre povos A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou nesta quinta-feira (26) a abertura da exposição...
Leia mais

Dourados: Zé Teixeira cobra revitalização de área e instalação de semáforo

Milton - 0
O deputado estadual Zé Teixeira apresentou, nesta quinta-feira (26), indicações que priorizam a segurança viária e o bem-estar dos moradores do bairro Cachoeirinha, em...
Leia mais