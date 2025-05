Piastri lidera treino em Ímola; Bortoleto brilha e bate

O primeiro treino livre do GP de Emilia-Romagna, realizado nesta sexta-feira (16), teve destaque duplo: Oscar Piastri foi o mais rápido, e o brasileiro Gabriel Bortoleto surpreendeu com o 9º melhor tempo, apesar de encerrar a sessão com um acidente leve.

O australiano da McLaren marcou 1min16s545 e liderou uma atividade dominada pela equipe britânica, com Lando Norris em segundo lugar. O equilíbrio chamou atenção: menos de 1s2 separaram o líder do último colocado.

Bortoleto, piloto da Sauber, vinha com ritmo consistente e superou seu companheiro Nico Hülkenberg. No fim do treino, no entanto, perdeu o controle na última curva, bateu no muro e causou o encerramento antecipado da sessão.

O Top 5 teve ainda Carlos Sainz Jr., George Russell e Lewis Hamilton. A atividade também marcou o retorno do argentino Franco Colapinto, que ficou em 17º.

Os pilotos voltam à pista nesta sexta-feira às 12h (horário de Brasília) para o segundo treino. A classificação acontece no sábado, e a corrida será no domingo, às 10h.