Peixe do Bioparque Pantanal faz tomografia inédita para diagnóstico

Um peixe cachara (Pseudoplatystoma fasciatum) do Bioparque Pantanal foi encaminhado ao Hospital Veterinário da UFMS para uma série de exames, incluindo uma tomografia computadorizada inédita para esse tipo de animal na instituição. O exemplar vinha apresentando perda de peso e recusa alimentar nos últimos meses, mesmo após ajustes em sua dieta.

Os exames de imagem, realizados nesta segunda-feira (15), têm o objetivo de identificar possíveis alterações metabólicas ou obstruções no sistema digestivo do peixe. A tomografia, pela primeira vez aplicada em um peixe na UFMS, contou com a participação de profissionais e estudantes da universidade, além de servidores do Bioparque.

Para a diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, essa parceria entre academia e unidade de conservação é essencial para aprimorar o cuidado dos animais e fortalecer a pesquisa científica voltada à conservação da biodiversidade. Os resultados dos exames devem sair em breve e ajudarão a equipe veterinária a entender a causa da mudança no comportamento alimentar do peixe.