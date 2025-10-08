Patrono dos Rodeios: Caravina homenageia profissionais e reforça defesa do esporte

O plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) se transformou em uma verdadeira arena na noite de terça-feira (7) para celebrar os profissionais que fazem do rodeio um dos maiores símbolos da cultura sul-mato-grossense. A sessão solene, proposta pelo deputado estadual Caravina (PSDB), homenageou 29 profissionais do rodeio com a Medalha e o Diploma de Honra ao Mérito Legislativo.

O evento foi realizado em alusão ao Dia Nacional do Rodeio, comemorado em 4 de outubro, e reuniu peões, locutores, tropeiros, juízes de arena, salva-vidas, organizadores e representantes de comitivas e festas tradicionais de várias regiões do Estado.

Durante a cerimônia, os homenageados surpreenderam o parlamentar ao instituí-lo como Patrono dos Rodeios do Mato Grosso do Sul, em reconhecimento ao apoio e à trajetória ligada ao segmento.

Caravina que, antes de ser prefeito de Bataguassu, já organizava rodeios em sua cidade, falou da emoção de ser o autor da Resolução 5/2025 e propositor da sessão solene. “Para mim, é uma alegria fazer esta homenagem, não só como deputado estadual, mas também por causa da minha história no rodeio”, disse o parlamentar.

“Comecei a organizar rodeios em 2009 e pude ver a importância desse esporte, sua contribuição para a cultura. Sei o quanto esse esporte é importante para Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Os sul-mato-grossenses gostam muito de rodeio, tanto é que vários municípios promovem esse esporte”, completou o deputado.

A solenidade também foi importante para dar mais visibilidade ao rodeio e oportunizou a breve apresentação de demandas e ideias. O deputado defendeu a criação de um circuito estadual de rodeios, com calendário oficial e apoio institucional.

Falando em nome dos homenageados, o vice-prefeito de Rio Brilhante, Dr. Leonardo Arruda, que também é empresário do rodeio e proprietário de companhia, ressaltou a importância do reconhecimento.

“Esse reconhecimento é muito importante, pois representa um resgate da cultura do sul-mato-grossense, do pantaneiro, do domador de boi, do domador de burro, do domador de mula, do tocador de berrante, do peão que sofre no dia a dia”, declarou.

Além do deputado Caravina, também esteve presente a deputada Lia Nogueira (PSDB), e a deputada Mara Caseiro,. Participaram ainda, compondo a mesa de autoridades, o prefeito de Glória de Dourados, Júlio Buguelo, o vice-prefeito de Rio Brilhante, Dr. Leonardo Arruda, e o secretário-executivo da Casa Civil do Governo do Estado, Éder Uilson França Lima, conhecido como Tuta.

A sessão também foi marcada por momentos culturais emocionantes. Vozes potentes, sons de violão, de sanfona, rimas e versos deram o tom da celebração. O locutor Pena Branca apresentou o poema “O boia fria locutor”, que narra sua própria história de vida: “Tive que trocar a escola pelo cabo do machado. Cinco horas da manhã já estava no picado”, recitou o poeta-locutor.

Ao fim da solenidade, o público foi brindado com músicas que convidaram à dança. A dupla Os Matutos João Franco e Cassiano encerrou a noite com um repertório animado, incluindo “60 Dias Apaixonado”, “Entre o Rodeio e Você” e “Fundo da Grota”. As canções levaram os presentes a celebrar com alegria e emoção, deixando o plenário com a leveza de quem sabe viver o lado bom da vida.