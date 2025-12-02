Parceria entre Semed, Correios e Receita Federal garante presentes de Natal para alunos da Reme

A tarde desta segunda-feira, 1º de dezembro, foi marcada pela solidariedade e pelo trabalho conjunto em prol do Natal dos estudantes da Rede Municipal de Ensino (REME) de Campo Grande. Em cerimônia realizada na sede da Receita Federal, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) oficializou o recebimento de um lote com cerca de 7 mil brinquedos e itens diversos doados pelo órgão.

A doação integra o tradicional projeto “Papai Noel dos Correios”, que busca levar a magia natalina às crianças das escolas municipais, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade social.

O Secretário Municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, destacou a importância da ação e da parceria. “Estamos aqui na Receita Federal para agradecer ao delegado, Dr. Zumilson, e aos Correios, que proporcionam aos nossos alunos um momento especial neste Natal”, afirmou.

Ele ressaltou que a iniciativa vai além da entrega de presentes, representando um gesto de cuidado e afeto que deve alcançar cerca de 10 mil alunos ao longo da campanha.

A logística da distribuição e o impacto emocional da iniciativa foram detalhados por Ana Paula Coutinho Schaedler, da Coordenadoria de Psicologia e Assistência Social (Cepai). Ela lembrou que o “Papai Noel dos Correios”, que completa 36 anos, começou como uma ação interna dos carteiros e hoje se tornou uma grande mobilização nacional, que une órgãos públicos e a sociedade civil.

Segundo ela, o apoio da Semed é essencial. “A entrega acontece nas escolas, durante as festas de encerramento do ano. Algumas unidades preferem receber os presentes antes, enquanto outras aguardam o dia exato da celebração, tornando o momento ainda mais especial”, explicou. Ana Paula citou ainda o exemplo da Escola Municipal Geraldo Castelo, tradicionalmente engajada na adoção de cartinhas.

O lote doado pela Receita Federal, avaliado em aproximadamente R$ 440 mil, é resultado das ações de fiscalização realizadas nas fronteiras. O Delegado da Receita Federal em Campo Grande, Zumilson Custódio da Silva, reforçou o compromisso social do órgão ao destinar produtos apreendidos para iniciativas que beneficiam a população.

“É um prazer representar a Receita Federal na entrega desses brinquedos que serão utilizados pelos Correios para atender tantas crianças em Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Ele explicou que o aumento das operações conjuntas com as forças de segurança ampliou o volume de apreensões, o que possibilita uma maior destinação social. Embora haja itens variados no lote, como garrafas térmicas, a maior parte é composta por brinquedos voltados à campanha.

Para Lúcia Mendes, coordenadora do “Papai Noel dos Correios”, o que dá sentido ao trabalho é a reação das crianças. “A primeira reação é: ‘Gente, o Papai Noel atendeu à minha cartinha’. Muitas recebem apenas aquele presente, e o significado disso é enorme”, contou, emocionada.

Ela destacou ainda o ciclo de solidariedade criado pelo projeto: crianças que um dia foram presenteadas, agora adultas, voltam para adotar cartinhas e retribuir o gesto que marcou suas vidas.

Com os 7 mil itens doados pela Receita Federal e as adoções feitas por padrinhos da sociedade, a expectativa é cumprir a meta e garantir que o encerramento do ano letivo na Rede Municipal seja repleto de alegria, carinho e esperança para milhares de alunos.