Parceria entre prefeitura e Acrissul leva inovação e tecnologia à Expogrande 2026

Foi assinado nesta quarta-feira (10) o termo de cooperação entre a Prefeitura Municipal, por meio do Parque Tecnológico e de Inovação de Campo Grande (Parktec CG), e a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), para a realização do Pavilhão Tech na Expogrande 2026. Na prática, isso garante aos produtores rurais acesso direto a soluções tecnológicas que aumentam a produtividade no campo, reduzem custos e abrem novas oportunidades de negócio.

O Pavilhão Tech será um espaço voltado à tecnologia aplicada ao agronegócio, reunindo startups e empresas inovadoras com soluções que impactam diretamente a produtividade e sustentabilidade do setor. A iniciativa integra a 86ª edição da Expogrande, que acontecerá de 9 a 19 de abril de 2026, no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Com o tema “O futuro do agro está aqui”, a feira abre espaço para ciência, tecnologia e novos modelos de produção. A proposta é conectar produtores, investidores e empreendedores a soluções reais para o campo, abrangendo áreas como automação, inteligência artificial, biotecnologia, monitoramento de lavouras e rebanhos, logística, rastreabilidade e sustentabilidade.

A prefeita Adriane Lopes ressaltou o papel da parceria como impulso da tecnologia para a vocação econômica da cidade. “Estamos solidificando parcerias com os municípios da Rota Bioceânica. Podemos também fazer um convite internacional para que os países da América do Sul visitem a feira. São muitas construções positivas. Tudo que for pelo desenvolvimento da cidade, contem com a Prefeitura”, declarou.

A diretora do Parktec CG, Adriana Tozzetti, destacou que a participação no evento marca uma nova fase para o ecossistema de inovação da Capital.



“A Expogrande é um dos maiores palcos do agronegócio brasileiro e agora passa a abrir espaço para quem está construindo o futuro do setor. Nossa missão é aproximar o produtor, o empresário e o investidor das soluções tecnológicas que realmente resolvem problemas reais do campo”, afirmou.

Para o presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, a presença da tecnologia na feira é essencial para manter a agropecuária sul-mato-grossense na vanguarda.



“Por isso estamos buscando essa parceria com a Prefeitura e com o Parque Tecnológico. Para que as empresas possam mostrar aos produtores os projetos em tecnologia que podem ser aplicados no agronegócio. É de extrema importância estarmos atentos às novidades tecnológicas e inseri-las na vida do produtor. A Prefeitura sempre foi grande parceira da Expogrande e ajuda a movimentar o nosso dia a dia”, declarou.

Além da exposição de soluções, o Pavilhão Tech será um espaço de integração entre governo, universidades, setor privado e hubs tecnológicos, funcionando como ponto de encontro estratégico para o desenvolvimento de parcerias e novos negócios.

A assinatura do termo reforça o papel de Campo Grande como referência nacional em inovação no agronegócio, consolidando a Expogrande como uma plataforma que une tradição, futuro e desenvolvimento sustentável.