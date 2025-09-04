PARANAÍBA: Vem aí o 10º torneio de pesca esportiva.

Nos dias 5 e 6 de setembro, o Parque Aquático Municipal receberá um dos maiores eventos da região, reunindo tradição, esporte e lazer para toda a família.
Realizado pela APEPAR, com o apoio da Prefeitura de Paranaíba, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, o 10º Torneio de Pesca Esportiva promete movimentar a cidade com a participação de 300 embarcações e aproximadamente 900 competidores.
Além da competição, a expectativa é que cerca de 9 mil pessoas circulem pelo evento, garantindo um ambiente vibrante, cheio de energia e diversão para moradores e visitantes.
Confira a Programação:
05/09: Chegada dos competidores;
06/09: Largada às 6h30;
Torneio Infantil às 8h;
Premiação e sorteios a partir das 19h30.
Traga sua família, convide os amigos e venha prestigiar o 10º Torneio de Pesca Esportiva de Paranaíba.