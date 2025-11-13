quinta-feira, 13/11/2025

PARANAÍBA: Departamento de controle de vetores realiza orientações sobre nova metodologia de ovitrampas

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

No dia 28 de outubro, o Departamento de Controle de Vetores promoveu uma capacitação voltada aos Agentes de Combate às Endemias, com foco na nova metodologia das ovitrampas.

As ovitrampas são armadilhas utilizadas para monitorar a presença do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Esse método vem sendo amplamente adotado em diversos municípios de Mato Grosso do Sul, por se mostrar uma ferramenta eficaz no acompanhamento e controle do vetor.

A aceitação e implantação dessa tecnologia são fundamentais para aprimorar o trabalho de vigilância e prevenção, permitindo que as equipes de saúde identifiquem com mais precisão as áreas com maior presença do mosquito.

Além disso, a participação da comunidade continua sendo essencial para o sucesso das ações de controle, por meio da eliminação de criadouros e do apoio às medidas orientadas pelos agentes de endemias.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

NIOAQUE: Curso de escuta especializada fortalece a rede de proteção à criança e ao adolescente.

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA),...
Leia mais

PF desarticula grupo que se passava por policiais federais

Milton - 0
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (11), a Operação Isfet 2, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que se apresentava como policiais...
Leia mais

Funsat intermedia vagas de 181 empresas da capital nesta sexta-feira

ANELISE PEREIRA - 0
A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece nesta sexta-feira (07), 1.256 oportunidades de emprego em 151 profissões diferentes, intermediadas junto a 181 empresas de...
Leia mais

Campo-grandense Robert Willian faz sucesso no Rio de Janeiro e se torna barbeiro das estrelas

Jhoseff Bulhões - 0
De Campo Grande para o Rio de Janeiro: Robert Willian conquista artistas e jogadores famosos
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia