PARANAÍBA: Departamento de controle de vetores realiza orientações sobre nova metodologia de ovitrampas

No dia 28 de outubro, o Departamento de Controle de Vetores promoveu uma capacitação voltada aos Agentes de Combate às Endemias, com foco na nova metodologia das ovitrampas.

As ovitrampas são armadilhas utilizadas para monitorar a presença do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. Esse método vem sendo amplamente adotado em diversos municípios de Mato Grosso do Sul, por se mostrar uma ferramenta eficaz no acompanhamento e controle do vetor.

A aceitação e implantação dessa tecnologia são fundamentais para aprimorar o trabalho de vigilância e prevenção, permitindo que as equipes de saúde identifiquem com mais precisão as áreas com maior presença do mosquito.

Além disso, a participação da comunidade continua sendo essencial para o sucesso das ações de controle, por meio da eliminação de criadouros e do apoio às medidas orientadas pelos agentes de endemias.