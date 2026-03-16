Papa pede cessar-fogo na guerra com o Irã

Situação no Líbano também preocupa o Vaticano

O Papa Leão XIV fez neste domingo (15) um apelo público por cessar-fogo imediato na guerra envolvendo o Irã, denunciando a “violência atroz” que, segundo ele, já provocou milhares de mortes de civis e grande sofrimento na região. O pontífice afirmou que fala em nome dos cristãos do Oriente Médio e de todas as pessoas de boa vontade ao pedir o fim dos confrontos e a retomada do diálogo entre as partes. Ele também demonstrou forte preocupação com a crise no Líbano, afetado pelo conflito entre Israel e o grupo libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã.

O papa destacou a necessidade de soluções duradouras para estabilizar o país e proteger a população libanesa. Mais tarde, durante visita a uma paróquia em Roma, reforçou que guerras não resolvem conflitos e criticou aqueles que usam o nome de Deus para justificar assassinatos e violência.